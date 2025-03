Schoof: Nederland plaatst zich niet buiten defensiediscussie EU

Binnenland

Premier Dick Schoof vindt niet dat Nederland zich buiten de discussie in de EU plaatst over financiering van defensieplannen. „Nederland doet actief mee aan de discussie”, benadrukte Schoof. Dat zei hij voor het begin van de EU-top waar de 27 regeringsleiders onder meer over versterking van de EU-defensie en hulp aan Oekraïne spreken.