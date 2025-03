Slagers worstelen met stijgende prijzen van rundvlees

Marktbureau DCA Market Intelligence voorspelde donderdag dat rundvlees, zoals biefstuk, hamburgers en rundergehakt, dit jaar naar verwachting aanzienlijk duurder wordt. Dit komt doordat het aanbod van runderen wereldwijd zeer schaars is. In Nederland ligt de prijs van slachtvee inmiddels bijna 9 procent boven het vorige record. Rundvlees van de hoogste kwaliteit kost nu 6,40 euro per kilo.

Branchevereniging KNS merkt nog niet dat consumenten massaal overstappen van de duurdere ambachtelijke slagers naar de goedkopere supermarkten voor hun vlees. Wel kiezen ze vaker voor goedkoper varkensvlees in plaats van rundvlees.