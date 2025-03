Halsema pleit voor strengere wetten tegen cybercrime

Nederland vervult een prominente rol in de wereldwijde ‘hostingsector’ en dat brengt naast economische voordelen ook „een alarmerende toename van cybercriminaliteit met zich mee”, betoogt de burgemeester. „Het aantal servers in Nederlandse datacentra dat wordt ingezet voor cyberaanvallen en hosting van illegale content is schrikbarend.” Ze doelt onder meer op kinderporno, waarvan veel materiaal van Nederlandse servers komt.

Bijna driekwart van de Nederlandse datacentra zit in de regio Amsterdam, „wat de stad tot een belangrijk knooppunt maakt voor deze criminele digitale activiteiten”. Het is nu nog lastig om dergelijke bedrijven aan te pakken. Hostingbedrijven en aanbieders van crimineel materiaal blijven buiten schot (‘bulletproof’) doordat ze geen klantgegevens bijhouden en betalingen accepteren in cryptovaluta. Dat moet anders, vindt Halsema: klanten moeten uit de anonimiteit en cryptobetalingen moeten worden verboden.

De Amsterdamse driehoek wil graag meewerken met het kabinet om tot werkbare oplossingen te komen, sluit Halsema af. De brief is ook ondertekend door de Amsterdamse hoofdofficier René de Beukelaer en politiechef Peter Holla, en daarnaast door Stan Duijf van het team High Tech Crime van de Nationale Politie en hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket.