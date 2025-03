Bureau: biefstuk en hamburgers worden nog duurder door schaarste

In Nederland ligt de prijs van slachtvee inmiddels bijna 9 procent boven het vorige record. Hiermee komt de prijs van runderen van de hoogste kwaliteit op 6,40 euro per kilo.

„Dit is een uitzonderlijk sterke stijging in korte tijd voor de doorgaans vrij stabiele rundvleesmarkt. Prijsstijgingen van meer dan 5 cent per kilo zijn zeldzaam, maar de afgelopen weken liepen de prijzen soms met wel 25 cent per week op”, zegt Matthijs Bremer, voedingsdeskundige bij het onderzoeksbureau.

De schaarste aan runderen is een wereldwijd probleem. Volgens DCA Market Intelligence heeft droogte in de Verenigde Staten geleid tot de kleinste rundveestapel sinds 1952. Ook in buurlanden Canada en Mexico is het aanbod schaars. „Ondertussen kampt Europa met een forse afname van het aantal vleesrunderen, met name uit Frankrijk.” Tijdens de kerstperiode zijn bijzonder veel runderen geslacht om aan de grote vraag te voldoen. Dit heeft de krappe markt verder onder druk gezet.

„De prijzen zijn schrikbarend snel gestegen, maar in de markt heerst het sentiment dat deze stijging nog maar het begin is. De aanvoer begint steeds meer te haperen”, concludeert Bremer.

Wanneer er een eind komt aan de prijsstijgingen is volgens hem niet te zeggen. „Een ding is zeker, veel consumenten merken de komende maanden vermoedelijk wel het effect op de kassabon als zij een biefstuk of hamburger in de supermarkt scannen.”