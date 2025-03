Trump roept Amerikaanse centrale bank op om rente te verlagen

In een toelichting op het rentebesluit schreef de centralebankenkoepel dat de „onzekerheid over de economische vooruitzichten is toegenomen”. De beleidsmakers van de Fed verlaagden de groeiverwachting voor de Amerikaanse economie dit jaar. Ook rekenen ze op een hogere inflatie in 2025 dan ze eerder deden. Fed-voorzitter Jerome Powell zei in een toelichting dat het „duidelijk is dat een aanzienlijk deel” van de hogere inflatie door de handelstarieven van Trump komt. Wel gaat hij er vooralsnog van uit dat het effect van de heffingen op de inflatie tijdelijk is.

Veel economen waarschuwen dat de importheffingen van Trump de inflatie kunnen aanjagen, omdat importeurs de extra kosten vaak doorberekenen aan klanten. Ook dreigen de handelstarieven, die veel landen beantwoorden met vergeldingsmaatregelen, de Amerikaanse economie in een recessie te storten. Hoewel de onzekerheid volgens Fed-voorzitter Powell momenteel „ongewoon hoog is”, houdt de centrale bank vast aan de verwachting de rente dit jaar twee keer te verlagen.

Trump heeft toegegeven dat de economie „een beetje verstoord” kan raken door de importheffingen. In zijn bericht van woensdag herhaalde hij dat er vanaf 2 april wederkerige importheffingen komen. Dat zijn heffingen tegen landen die invoertarieven op Amerikaanse producten hebben. Trump omschrijft 2 april als een „bevrijdingsdag” voor de Amerikaanse economie en het begin van een „gouden tijdperk”.

Om de gevolgen van zijn handelsbeleid voor de Amerikaanse consumenten te verzachten wil hij dat de leenkosten in de VS omlaaggaan. „De Fed zou veel beter af zijn met het verlagen van de rente nu de Amerikaanse heffingen hun weg naar de economie beginnen te vinden”, meldde Trump. Tijdens zijn eerste presidentstermijn had Trump ook herhaaldelijk kritiek op het rentebeleid van de Fed en drong hij aan op renteverlagingen om de economie te stimuleren.