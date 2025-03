AI-assistent Meta AI komt naar Nederland

In de Verenigde Staten werd Meta AI al in 2023 uitgebracht. Volgens Meta wordt de dienst daar en ook in een aantal andere landen inmiddels veel gebruikt in de apps van Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger. Dat het zo lang duurde om de AI-assistent ook in Europa beschikbaar te maken heeft volgens de onderneming te maken met „complexe regelgeving”.

„Maar we zijn blij dat we er eindelijk zijn. In de komende weken zetten we de eerste stap om de chatfunctie van Meta AI beschikbaar te maken in zes Europese talen, met als doel op termijn gelijkwaardigheid met de VS te bereiken en ons aanbod uit te breiden”, liet Meta donderdag weten in een verklaring.

WhatsApp-hoofd Will Cathcart benadrukte eerder deze week nog in gesprek met Nederlandse journalisten dat WhatsApp de gesprekken van gebruikers niet meeleest. Door de komst van de chatfunctie verandert dit enigszins. Berichten die @Meta AI vermelden of die mensen delen met Meta AI kunnen namelijk wel door de onderneming worden gelezen.

Alle grote techbedrijven investeren de laatste tijd flink in AI-toepassingen, waarin ze grote groeimogelijkheden herkennen. Zo heeft Google zijn chatbot Gemini geïntegreerd in Gmail. Verder heeft Microsoft AI-tool Copilot en OpenAI zit achter ChatGPT.