Klimaatgroep roept op tegen herbenoeming BP-voorzitter te stemmen

Vorige maand maakte BP bekend zijn jaarlijkse investeringen in het oppompen van olie en gas fors te verhogen. In 2020 kondigde het concern onder de toenmalige topman Bernard Looney nog aan de productie van die fossiele brandstoffen met 40 procent te verminderen. In plaats daarvan zou het bedrijf meer in hernieuwbare energie willen investeren.

Volgens Follow This-oprichter Mark van Baal passeert BP zijn aandeelhouders. Drie jaar geleden stemde een grote meerderheid op de aandeelhoudersvergadering in met het klimaatplan van het bedrijf. Daarom zou BP aandeelhouders dit jaar ook om goedkeuring moeten vragen voor de verlegde koers richting fossiel, redeneert hij.

„Een aanzienlijk aantal stemmers tegen Helge Lunds herbenoeming geeft een duidelijk signaal: de leiding van BP moet naar alle aandeelhouders luisteren, niet alleen naar een vermeende activistische belegger voor de korte termijn”, stelt Van Baal. Hij verwijst daarmee naar Elliott, een activistische aandeelhouder die van BP betere prestaties eist. „Deze stem biedt de kans om tegenwicht te bieden tegen het groeiende anti-klimaatsentiment in de politiek en beleggingskringen.”