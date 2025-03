Werkloosheid neemt vooral toe onder 25-plussers

Naast de 392.000 werklozen waren er in februari 3,2 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam gemiddeld over de afgelopen drie maanden met 11.000 per maand af.

Onder 25- tot 45-jarigen nam het percentage werklozen in de beroepsbevolking toe van 3,1 in januari tot 3,3 in februari. Dat is voor deze leeftijdsgroep het hoogste percentage na september 2021. Ook onder 45-plussers nam de werkloosheid licht toe, naar 2,3 procent. Met 8,8 procent was de werkloosheid in februari nog altijd het hoogst onder jongeren van 15 tot 25 jaar. Dat is een lichte daling ten opzichte van januari. Dit percentage nam in de afgelopen twee jaar geleidelijk toe. Gemiddeld over 2022 was dit 7,6 procent en 8,7 procent in 2024.

Het aantal WW-uitkeringen liet weinig verandering zien. Het UWV verstrekte in februari 189.600 werkloosheidsuitkeringen, een fractie meer dan een maand eerder. Er kwamen in februari 22.200 nieuwe WW-uitkeringen bij en er werden 22.000 uitkeringen beëindigd. Het aantal werkloosheidsuitkeringen nam in februari het meest toe in de detailhandel, bij de overheid en in de sector overige industrie. In het onderwijs, de landbouw, groenvoorziening en visserij en de chemische industrie nam het aantal uitkeringen licht af.