Rijswijk: bijeenkomst van regimegezinde Eritreeërs afgeblazen

De FEN wilde voor maximaal 500 mensen een ledenvergadering houden in zalencentrum Event Plaza. Burgemeester Huri Sahin greep om veiligheidsredenen in en gaf aan dat de vergadering via een exploitatievergunning gemeld had moeten worden, waarop de bijeenkomst verplaatst werd naar april.

De gemeente zegt recent een bevestiging te hebben gekregen dat ook die vergadering niet doorgaat. FEN zou de ledenvergadering in een andere gemeente willen houden.

In 2023 braken bij een Eritrese bijeenkomst in Rijswijk rellen uit. Ook in Den Haag leidde een bijeenkomst van de FEN eerder tot rellen. De botsingen vonden plaats tussen medestanders van het bewind in het Afrikaanse land en opponenten.

Sahin vindt het goed dat de bijeenkomst niet doorgaat, maar blijft zorgen houden over de spanningen binnen de Eritrese gemeenschap. Ze trok eerder al aan de bel in Den Haag, omdat ze vindt dat gemeenten onvoldoende hiertegen kunnen optreden.

„Voor Rijswijk is de spanning nu misschien weer even verdwenen, maar het nationale probleem is hiermee niet opgelost. Mijn noodkreet om een landelijke oplossing is onverminderd groot”, zegt de Rijswijkse burgemeester. „Ik blijf daarom met klem vragen om effectieve maatregelen. Niet alleen voor Rijswijk, maar voor elke gemeente in ons land.”