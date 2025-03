Zelensky hoopt dat energievoorzieningen-bestand snel ingaat

Zelensky belde woensdagmiddag met de Amerikaanse president Donald Trump, die een dag eerder al een telefoongesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin had. In die gesprekken stemden Zelensky en Poetin beiden in met het idee om dertig dagen lang elkaars energiecentrales met rust te laten. Volgens Zelensky moeten nu nog de details worden besproken. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe er toezicht wordt gehouden op het bestand.

Zelensky noemde het gesprek met Trump „waarschijnlijk het meest inhoudelijke” dat ze ooit samen hadden gehad. Hij zou zich niet onder druk gezet hebben gevoeld. Het was de eerste keer dat de presidenten elkaar spraken sinds Zelensky’s bezoek aan het Witte Huis uitliep op een openlijke ruzie.

Volgens de Oekraïense leider is tijdens het gesprek ook de mogelijkheid aan bod gekomen dat de Amerikanen gedeeltelijk eigenaar zouden kunnen worden van de kerncentrale in Zaporizja, in bezet gebied. Volgens de Amerikanen kan de veiligheid daarvan het best gewaarborgd worden als het Amerikaans eigendom wordt.

Oekraïense en Amerikaanse delegaties spreken vrijdag, zaterdag of zondag verder in Saudi-Arabië over de afspraken en over een eventuele uitbreiding van het gedeeltelijke bestand naar een volwaardig staakt-het-vuren. De Verenigde Staten zeiden eerder al dat er ook Russische diplomaten naar Saudi-Arabië komen om verder te praten.

Zelensky verwacht niet dat Poetin snel bereid is tot een volledig staakt-het-vuren. Dat zou te maken hebben met de aanwezigheid van Oekraïense militairen in de Russische regio Koersk. Die zijn daar de afgelopen weken flink teruggedrongen, maar volgens Zelensky zijn ze daar wel nog actief. De Oekraïense president denkt dat Poetin de Oekraïners daar eerst helemaal weg wil hebben voordat hij wil praten over een wapenstilstand.