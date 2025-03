Zeeland wil actie Den Haag om investeringsklimaat te verbeteren

De opstellers van de brief wijzen erop dat de Zeeuwse industrie onder druk staat door onzekerheid over de infrastructuur, het beleid en de concurrentiepositie. „Bedrijven stellen investeringen genoodzaakt uit of schrappen ze, waardoor miljarden aan economische waarde, de verduurzamingsdoelstellingen en duizenden banen op het spel staan”, schrijft de coalitie. „Als er nu niets gebeurt, zet deze neerwaartse spiraal zich voort: bedrijven trekken weg of investeren elders, nieuwe bedrijven vestigen zich niet.”

De Zeeuwse coalitie wijst op een aantal „urgente problemen”. Volgens de briefschrijvers liggen de Nederlandse energieprijzen tot vier keer hoger dan in buurlanden, wat investeerders afschrikt. Ook stellen ze dat de netcongestie en vertraagde uitbreiding van het elektriciteitsnet de energietransitie belemmeren en hebben ze kritiek op de vergunningprocedures. „Projecten die juist bijdragen aan stikstof- en CO2-reductie worden geremd door complexe regelgeving en bureaucratie, waardoor noodzakelijke verduurzamingsinitiatieven vastlopen.”

De Zeeuwse organisaties pleiten onder meer voor vergunningstrajecten die „werkbaar en toekomstgericht” zijn en een langetermijnperspectief voor de duurzame industrie. Daardoor zouden bedrijven zekerheid over energieprijzen en regelgeving tot ver na 2030 kunnen krijgen.

Eerder dit jaar liet VNO-NCW Zeeland al weten zich zorgen te maken over de concurrentiepositie van bedrijven in de regio. De Zeeuwse werkgevers verwezen onder meer naar het besluit van het Terneuzense chemieconcern Dow een geplande onderhoudsstop bij een ethyleenkraker uit te stellen. Bij dit soort groot onderhoud betrekt Dow gewoonlijk honderden extra werknemers van andere bedrijven.