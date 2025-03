Beurzen New York winnen na rentebesluit Fed

Economie

De aandelenbeurzen in New York hebben woensdag positief gereageerd op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken hield het belangrijkste rentetarief onveranderd en was in nieuwe ramingen wel pessimistischer over de groei van de economie. Maar beleggers trokken zich op aan de boodschap van Fed-preses Jerome Powell dat hij vooralsnog geen drastische ingrepen in het rentebeleid verwacht.