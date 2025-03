Fed-preses verwacht dat effect heffingen op inflatie tijdelijk is

Economie

Amerikaanse importheffingen hebben ervoor gezorgd dat de Federal Reserve dit jaar een hogere inflatie verwacht dan bij een eerdere raming. Maar de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten gaat er vooralsnog van uit dat het effect van de heffingen op de inflatie slechts tijdelijk is. Dat zei Fed-voorzitter Jerome Powell in een toelichting op het rentebesluit.