Halsema en Van Zanen spreken steun uit voor burgemeester Istanbul

Ook hekelt Halsema in een video het blokkeren van sociale media door de Turkse autoriteiten. „Imamoglu zegt dat er geen weg terug is en dat hij zal blijven vechten als een leeuw. Ik zal hem vergezellen in deze strijd en dat geldt ook voor talloze andere burgemeesters wereldwijd”, zegt de Amsterdamse burgemeester.

Van Zanen spreekt zich uit via de Europese vereniging van gemeenten en regio’s, de zogeheten CEMR. Samen met onder anderen de Parijse burgemeester Anne Hidalgo eist hij dat Imamoglu en de anderen die zijn aangehouden worden vrijgelaten.

„Europese instellingen en organisaties houden de staat van de lokale democratie in Turkije nauwlettend in de gaten, vooral sinds 2019, toen burgemeester Imamoglu door de inwoners van Istanbul - de dichtstbevolkte stad van Europa - vrij werd gekozen om hen te vertegenwoordigen. Deze recente ontwikkeling wekt ernstige zorgen over de uitholling van democratische principes en de integriteit van politieke processen in Turkije”, stelt de CEMR. De vereniging noemt het nieuws „diep verontrustend”.

Imamoglu geldt als een belangrijke rivaal van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij wordt door de autoriteiten beschuldigd van corruptie.