Tbs-kliniek Veldzicht mag nog een jaar asielzoekers opnemen

Het leidde eind vorig jaar tot bezwaarde reacties toen Faber een opnamestop voor asielzoekers in Veldzicht aankondigde. Alleen asielzoekers met zware psychische problemen mochten blijven.

Onder andere VluchtelingenWerk Nederland, GGZ Friesland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vreesden dat asielzoekers met psychische problemen in asielzoekerscentra zouden belanden. Zij betwijfelden of reguliere ggz-klinieken waarnaar het kabinet hen verwees de kennis in huis hadden om deze specifieke groep te behandelen.

In januari dit jaar is een overgangsperiode van drie maanden ingegaan. Daarin was Veldzicht niet meer de eerste plek waar asielzoekers met psychische problemen zich konden melden, met uitzondering van de groep met het hoogste beveiligingsniveau. Maar als er geen bed vrij was in andere klinieken, konden ze hier wel terecht. Die overgangsperiode is verlengd tot april 2026.