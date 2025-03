ActiZ zegt al jaren te pleiten voor meer geld om wijkverplegers op te leiden. Het vorige kabinet had dit toegezegd. Niet al het geld daarvoor wordt uitgegeven, maar dat komt volgens de organisatie „door gebrekkige regelgeving en beleid”, niet door „te weinig vraag naar wijkverpleging”.

De branchevereniging voor de wijkverpleging, Zorgthuisnl, wil ook dat er meer structureel geld komt voor de opleiding van medewerkers. De organisatie wil in de gaten houden dat mensen die recht hebben op wijkzorg dit blijven krijgen.

Agema heeft haar plannen dinsdag naar buiten gebracht. Ze moet 165 miljoen euro bezuinigen, omdat dit geld wordt gebruikt om de bezuinigingen op hoger onderwijs af te zwakken. De vier coalitiepartijen hadden met enkele oppositiepartijen besloten om dit geld weg te halen bij opleidingen en bijscholingen voor verpleegkundigen, buiten de zorgminister om. In de Tweede Kamer en in de zorgsector was de verontwaardiging groot. Agema beloofde op zoek te gaan naar geld elders op haar begroting om het gat te dichten.