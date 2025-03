Veldkamp vraagt opheldering over oppakken Turkse oppositieleider

„Ik onderstreepte dat een rechtstaat en een sterke burgermaatschappij cruciaal zijn voor de relatie van zijn land met de Europese partners”, schrijft Veldkamp over het gesprek in een bericht op X. Hij was vorige week nog in Ankara voor overleg met Fidan. In de Tweede Kamer is grote verontwaardiging over de arrestatie.

Naast Imamoglu werden nog tientallen andere Turken opgepakt. Zij zouden een „criminele organisatie” vormen en worden verdacht van onder meer omkoping, afpersing, fraude en het illegaal verkrijgen van persoonlijke gegevens.