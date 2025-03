Vastgoedmiljardair Witkoff speelt een hoofdrol in het diplomatieke overleg met Rusland. Hij had onlangs een ontmoeting met president Vladimir Poetin, die later ook belde met president Donald Trump. Een „episch” gesprek, beoordeelde de gezant in het interview. „We hebben gisteren meer vooruitgang gerealiseerd dan in de afgelopen 3,5 jaar.”

Poetin zegde tijdens het gesprek met Trump toe aanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur voor dertig dagen te pauzeren, maar Oekraïne maakte later toch weer melding van massale drone-aanvallen. Witkoff zei dat Poetin volgens hem „te goeder trouw” is en kort na zijn gesprek met Trump opdracht heeft gegeven om dergelijke aanvallen te staken. „Eventuele aanvallen die afgelopen nacht plaatsvonden, moeten zijn uitgevoerd voordat dat bevel werd gegeven.”