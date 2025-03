Binnenland

Een 53-jarige Nederlandse vrouw is overleden in Sri Lanka toen zij in een tuktuk zat die botste met een vrachtwagen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op de hoogte te zijn van het ongeluk na berichtgeving van De Telegraaf. Volgens de woordvoerder komt de vrouw uit Noord-Brabant.