De Europese staalindustrie is „fundamenteel” voor de Europese economie, zei eurocommissaris Stéphane Séjourné (Industrie) bij de presentatie van het plan. Om de ambities van de Europese defensie waar te maken, is de staalindustrie ook van groot belang, benadrukte de commissaris. Daarbij haalde hij ook het plan van voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen aan, Readiness 2030. Daarin staat dat Europa over vijf jaar voldoende eigen militaire middelen moet hebben, waarbij de staalindustrie essentieel is.

Momenteel wordt de sector geplaagd door hoge energiekosten en tarieven door bijvoorbeeld de Verenigde Staten. In het actieplan moedigt de Commissie daarom lidstaten aan te kijken naar flexibele energiebelasting en verlaagde energietarieven voor staalbedrijven.

Tegelijkertijd wil het dagelijks bestuur van de EU dat de CO2-uitstoot van de staalsector omlaag gaat en dat er een focus komt op ‘schoon’ geproduceerd staal. Om koolstofvrij staal te produceren is metaalschroot nodig. De Commissie kijkt hoe ze voor de staalindustrie kan garanderen dat daar genoeg van is. Via verschillende potjes wil de Commissie de komende jaren 750 miljoen euro vrijmaken voor het stimuleren van de vraag naar schoon Europees staal.

Verder wordt gekeken naar regels voor het omsmelten van staal. De Commissie ziet dat staal soms in een ander land wordt omgesmolten, waardoor het bij import naar de EU onder andere tarieven valt. Séjourné wil graag dat het verplicht wordt om het oorspronkelijke land van herkomst van staal te vermelden, bijvoorbeeld met een ‘made in Europe’-label.

Ook wil de Commissie kijken naar doelstellingen voor het gebruik van gerecycled staal en aluminium. Producten zoals bouwmaterialen of elektronica zouden dan een verplicht aandeel herbruikt staal of aluminium moeten bevatten.

Séjourné kondigde eerder op woensdag aan dat de EU vanaf april de importquota voor buitenlands staal met 15 procent zal verminderen. Vanwege de VS-importtarieven op buitenlands staal, bestaat er vrees dat de Europese markt wordt overspoeld door bijvoorbeeld Canadees, Indiaas en Chinees staal.