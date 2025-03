Frankrijk ziet in de arrestatie „grote risico’s op ernstige gevolgen voor de Turkse democratie”. De Raad van Europa spreekt van een manoeuvre gericht „tegen de wil van het volk”.

Imamoglu zou zondag door zijn Republikeinse Volkspartij (CHP) tot presidentskandidaat worden gekozen. De partij betoogt in het land tegen de aanhouding.

De Turkse minister van Justitie, Yilmaz Tunc, bestrijdt de aantijgingen. De rechterlijke macht in Turkije is volgens hem onafhankelijk en de strafzaken hebben niets met president Erdogan of politiek te maken. „Niemand staat boven de wet en het land is een rechtsstaat”, beklemtoont de bewindsman.