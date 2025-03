De Italiaanse kustwacht ontving dinsdag een melding over het vaartuig en trof daar tien overlevenden en zes doden aan. De overlevenden hebben volgens UNHCR verklaard dat veel van de 56 Afrikaanse opvarenden door slechte weersomstandigheden uit de boot waren gevallen. Dit gebeurde enkele uren na vertrek uit Tunesië. De zoektocht naar de vermisten gaat woensdag door, maar wordt bemoeilijkt door het slechte weer.

Lampedusa is voor migranten een populaire tussenstop op weg naar Europa. Het eiland ligt dichter bij Tunesië dan bij Sicilië of het Italiaanse vasteland. Vorig jaar arriveerden 66.600 migranten via deze zeeroute, een van de dodelijkste ter wereld, in Italië. Dat was ongeveer de helft van het aantal in 2023. De teller staat dit jaar op ongeveer 9000.