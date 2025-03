Europese Commissie maant tot spoed bij investeringen in defensie

Buitenland

De EU-lidstaten moeten vooral snel en samen investeren in defensie, én gezamenlijk inkopen. Dat is de centrale boodschap van de Europese Commissie woensdag. Met voorrang moet worden geïnvesteerd in materieel waar een tekort aan is, zoals drones, raketten, artillerie en systemen voor luchtverdediging, zo staat in het langverwachte Witboek defensie. Daarin staat wat er de komende jaren in EU-defensie moet worden geïnvesteerd om kritieke tekorten weg te werken en hoe een sterke defensie-industrie moet worden opgebouwd.