Aangehouden burgemeester Istanbul klaagt over vervolging

De Turkse bevolking zal volgens hem „met een geëigende reactie” komen op deze vervolging. De autoriteiten in Istanbul hebben demonstraties tot 23 maart verboden, maar er zijn al betogers opgedoken bij het hoofdkwartier van de politie.

Imamoglu van de oude en seculiere Republikeinse Volkspartij (CHP) wordt al jaren vervolgd in een reeks strafzaken. Hij wordt onder meer beschuldigd van malversaties als burgemeester in Istanbul en eerder als burgemeester in een westelijke voorstad, maar ook van beïnvloeding van de rechtsgang en van betrokkenheid bij Koerdische terroristische organisaties. Hij is dinsdag aangehouden en overgebracht naar het hoofdkwartier van de politie in Istanbul.

De partijleider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land, Özgür Özel, heeft de aanhouding een coup genoemd „gericht tegen de toekomstige president van Turkije”. De regering „smoort de wil van het volk dat hem gekozen heeft”, aldus Özel, die doelt op de herverkiezingsoverwinning van Imamoglu in de burgemeestersverkiezing van vorig jaar. Imamoglu kreeg ruim 51 procent van de stemmen. In de metropool Istanbul wonen 16 miljoen van de bijna 86 miljoen inwoners van Turkije.

Özel zei dat de partij zoals gepland zondag met de anderhalf miljoen partijleden de voorverkiezing houdt voor de presidentskandidaat van de CHP. Imamoglu is daarbij de enige kandidaat. De CHP staat in opiniepeilingen nu ver voor op de regerende partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) van president Erdogan volgens Özel.