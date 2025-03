Rioolwater Amsterdam bevat meeste MDMA, cannabis en ketamine

Bij MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen, staan meer Nederlandse steden hoog op de lijst. Na Amsterdam volgt eerst Antwerpen, daarna komen Rotterdam, Utrecht en Groningen op dit onderdeel van de ‘ranglijst’.

Voor het onderzoek zijn vorig jaar monsters genomen van het rioolwater in 128 steden. Het overzicht maakt duidelijk dat MDMA, cocaïne en amfetamine gemiddeld vaker werden gemeten dan een jaar eerder, cannabis juist minder.

Tussen Europese landen bestaan grote verschillen. Resten van cocaïne werden bijvoorbeeld het vaakst gemeten in Antwerpen. Methamfetaminegebruik lijkt vooral in Tsjechië wijdverbreid: de zes steden met de hoogste concentraties liggen in dat land.