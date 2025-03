FT: waarde socialemediaplatform X gestegen tot 44 miljard dollar

Economie

De waarde van socialemediaplatform X is scherp gestegen tot 44 miljard dollar sinds eigenaar Elon Musk optreedt als rechterhand van de Amerikaanse president Donald Trump, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Dit is het bedrag waarvoor Musk het bedrijf in 2022 kocht, waarna de waarde snel daalde tot onder de 10 miljard dollar in september vorig jaar.