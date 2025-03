Oekraïense militairen na inval Koersk veroordeeld voor terrorisme

De militairen kregen straffen opgelegd van 17 jaar, 16 jaar en 15 jaar. Ze hebben zich volgens de Russische autoriteiten schuldig gemaakt aan „een terroristische daad in groepsverband met ernstige gevolgen”.

Aanklagers zeggen dat de Oekraïners worden overgebracht naar zwaarbewaakte strafkolonies. Dat doet vermoeden dat ze niet worden behandeld als krijgsgevangenen. Er zijn ook videobeelden gedeeld van de geboeide militairen.

Oekraïne viel de Russische grensregio vorig jaar binnen en is daar inmiddels teruggedreven. De Russische president Vladimir Poetin had al gewaarschuwd dat militairen die in Koersk gevangen worden genomen behandeld zullen worden als terroristen.