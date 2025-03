Volkswagen haalt 360 miljoen op met aandelenverkoop truckdochter

Volgens persbureau Bloomberg haalde Volkswagen 32,75 euro per aandeel op. Dat is 8 procent minder dan de slotkoers van Traton dinsdag op de aandelenbeurs in Frankfurt.

Volkswagen heeft een belang van 2,2 procent in Traton verkocht. De autofabrikant wil al langer zijn belang van 90 procent in de vrachtwagenbouwer verkleinen. Topman Oliver Blume zei vorig jaar dat Volkswagen een belang van 75 procent plus een aandeel in het bedrijf wil houden. Traton bestaat onder meer uit de merken Scania, MAN en Volkswagen Truck & Bus.

Volkswagen is de grootste Europese autofabrikant en heeft ook merken als Skoda, Audi, Seat en Porsche. Net als andere Europese autofabrikanten kampt het concern met verminderde verkopen, stijgende kosten en groeiende concurrentie uit vooral China. Volkswagen wil daarom bezuinigen. Zo werd in december bekend dat bij het merk Volkswagen in Duitsland tegen 2030 35.000 banen worden geschrapt. De Audi-fabriek in Brussel is eind vorige maand definitief gestopt met de productie, waardoor ongeveer 3000 mensen hun baan verloren. Die fabriek werd beschouwd als het hart van de elektrische activiteiten van de autofabrikant.