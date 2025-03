Rusland beschuldigt Oekraïne van saboteren gevechtspauze

„Het is overduidelijk dat dit weer een zorgvuldig voorbereide provocatie is van het regime in Kiev, bedoeld om de vredesinitiatieven van de Amerikaanse president te dwarsbomen”, zegt het Russische ministerie van Defensie.

De Russische autoriteiten zeggen dat er brand uitbrak na een droneaanval bij het oliedepot. Dat bevindt zich in de regio Krasnodar.

De gevechtspauze volgt op een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Zij spraken elkaar ruim twee uur op dinsdag.