Dode bij woningbrand Drachten mogelijk al eerder overleden

Binnenland

De dode die na de nachtelijke woningbrand aan het Schuttersveld in Drachten is gevonden, was mogelijk „al enige tijd” voor de brand overleden, meldt de politie. Die zoekt informatie over activiteiten in en rond het huis in de periode vanaf begin maart tot nu. De identiteit van de overledene, de doodsoorzaak en de oorzaak van de brand zijn nog onbekend.