Ambassade Ankara: blijf weg bij eventuele demonstraties Istanbul

Binnenland

De Nederlandse ambassade in Ankara heeft Nederlanders in Istanbul aangeraden niet in de buurt te komen van eventuele demonstraties in Istanbul of elders in het land. De ambassade wijst erop dat de burgemeester van de stad, Ekrem Imamoglu, met circa honderd anderen is gearresteerd. Imamoglu is een voorman van de oppositie tegen president Erdogan en er wordt onrust gevreesd.