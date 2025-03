Japanse centrale bank handhaaft rente en wijst op handelsonrust

De rente blijft staan op 0,5 procent. In januari werd de rente nog verhoogd. Vorig jaar begon de Bank of Japan (BoJ) met het verhogen van de rente, waarmee een einde kwam aan een decennialange periode waarin Japan met lage rentes en het opkopen van obligaties de inflatie wilde aanjagen.

De centrale bank stelt in een verklaring dat er grote onzekerheden zijn rond de economische activiteit en prijzen in Japan door de ontwikkelingen rond handel. BoJ-gouverneur Kazuo Ueda had eerder al zijn zorgen geuit over de wereldeconomie door de handelsspanningen. Ueda verklaarde woensdag dat heffingen invloed kunnen hebben op productievolumes, inflatie en bestedingen van bedrijven en consumenten.

De Japanse minister van Handel Yoji Muto probeerde onlangs in Washington vrijstelling te krijgen voor de heffingen van Trump. Tokio betreurt dat die uitzondering voor Japan vooralsnog is afgewezen. De derde economie van de wereld exporteert veel staal en auto’s naar de VS. Japanse autobouwers hebben gewaarschuwd dat de heffingen van Trump hun productie kunnen verlagen.