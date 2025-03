RvS: minister mocht DHL vrijstelling van verkeersregels weigeren

PostNL heeft wel zo’n vrijstelling, maar DHL kreeg die van de minister niet. DHL had dit bij de rechter aangevochten, maar de bestuursrechter heeft de bezwaren van DHL in hoger beroep afgewezen.

De minister wilde DHL de vrijstelling niet geven, omdat de dienstverlening van DHL geen openbare dienst is of iets wat daarmee gelijkgesteld kan worden. PostNL is door de overheid aangewezen als uitvoerder van de universele postdienst (UPD) en heeft de taak gekregen voor een basispakket aan postdiensten. De vrijstelling die het postbedrijf heeft gekregen is dan ook voor de uitvoering van de werkzaamheden die onder de universele postdienst vallen. Die is nadrukkelijk niet bedoeld voor de diensten die PostNL daarbuiten levert.

Maar volgens DHL is de vrijstelling aan PostNL in feite verleend voor alle werkzaamheden van het postbedrijf. De pakketbezorger redeneert daarom dat de werkzaamheden van DHL ook gelijkgesteld moeten worden met een openbare dienst en dat DHL ook een vrijstelling moet krijgen.

De Raad van State gaat hier niet in mee. „Uit de bewoordingen van de aan PostNL verleende vrijstelling blijkt dat deze alleen is verleend voor UPD-werkzaamheden”, oordeelt de rechter. De minister heeft volgens het oordeel bovendien „terecht opgemerkt dat, voor zover PostNL in de praktijk de vrijstelling ten onrechte ook gebruikt voor het verrichten van niet-UPD-werkzaamheden, het gelijkheidsbeginsel niet meebrengt dat de minister voor deze, ook voor PostNL niet toegestane, handelingen aan DHL een vrijstelling moet verlenen”.