Rode Kruis ziet verdubbeling hulpvragen Oekraïners

In februari klopten vierhonderd Oekraïners aan bij het Rode Kruis, in januari en december waren het er nog tweehonderd per maand. Van de vluchtelingen die zich vorige maand meldden, gaven er achttien aan dat ze minstens een nacht op straat hadden geslapen. Ook sliepen sommigen in hun auto voordat de gemeente een plek voor ze had, aldus de hulporganisatie.

„Wij kunnen voor de meest schrijnende gevallen, zoals ouders met kinderen, minderjarigen, zwangere vrouwen of ouderen, een paar nachten een hotel boeken, maar dat is slechts een pleister op de zere wond”, meldt een woordvoerder van de hulporganisatie.

Het Rode Kruis sloeg in december al alarm over het aantal vluchtelingen dat hulp vroeg bij opvang. Volgens het Rode Kruis lijkt het probleem alleen maar groter te worden. Daarom vindt de organisatie het tijd dat de landelijke overheid de regie neemt om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door een landelijk aanmeldpunt voor Oekraïense vluchtelingen op te zetten. Ook de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink riep asielminister Marjolein Faber op verantwoordelijkheid te nemen.

Ook VluchtelingenWerk vindt dat het Rijk aan zet is. De hulporganisatie pleit voor een aantal fysieke aanmeldplekken. Zo verdwijnen er geen mensen van de radar en wordt het eenvoudiger om genoeg opvangplekken te regelen. Volgens VluchtelingenWerk heeft de decentralisatie van de opvang geleid to onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is. Hierdoor zijn problemen ontstaan als een tekort aan opvangplekken en onduidelijke aanmeldprocedures, aldus de hulporganisatie.