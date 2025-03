Groningen wil absoluut geen ondergrondse opslag kernafval 

Ongeacht of het gaat om berging in zoutkoepels, kleilagen of boorgaten zal de provincie zich verzetten, omdat de kans op een onveilige situatie veel te groot is, aldus Top. Zij verwacht dat kernafval in principe de rest van de eeuw nog bij COVRA in Zeeland wordt opgeslagen. Maar het zou kunnen dat eerder een andere, definitieve plek wordt gezocht. Top gaat dat nog eens navragen bij het ministerie. Volgens haar staat de kwestie los van de kabinetsplannen voor nieuwe kerncentrales.

De SP vroeg woensdag in een vergadering opheldering, mede omdat inwoners van Pieterburen en Onstwedde „zeer ontstemd en bezorgd” zijn dat zoutkoepels in hun gemeente mogelijk in aanmerking komen. Er zijn meerdere actiegroepen opgericht.