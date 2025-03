Nederlander sinds drie maanden vermist in Venezuela na arrestatie

Binnenland

Een 32-jarige Nederlander is sinds drie maanden vermist in Venezuela nadat hij werd opgepakt op het vliegveld van de hoofdstad Caracas. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat na berichtgeving van Trouw weten op de hoogte te zijn van de zaak. Het ministerie staat in contact met de familie van de man en verleent waar mogelijk consulaire bijstand.