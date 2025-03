Rijkste vrouw Indonesië verliest helft van vermogen in drie dagen

Economie

De rijkste vrouw van Indonesië is in slechts drie dagen de helft van haar vermogen kwijtgeraakt op de beurs in Jakarta, ofwel 3,6 miljard dollar. Half maart bedroeg het vermogen van Marina Budiman, medeoprichter en president-commissaris van datacenterbedrijf DCI Indonesia, nog 7,5 miljard dollar. Maar daarna crashte het aandeel van het grootste dataopslagbedrijf van Indonesië.