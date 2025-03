Defensie wijst militairen nog eens op richtlijnen voor appgebruik

De omroep zag dat deze mensen hun hardlooprondjes afwerkten op een beveiligd oefenterrein waar alleen medewerkers van Defensie mogen komen. Zij plaatsten deze gegevens zelf op Strava, met hun naam en vaak ook profielfoto en woonplaats erbij. Dat is tegen de richtlijnen die Defensie hanteert. Militairen wordt onder meer gevraagd locatievoorzieningen alleen te gebruiken als dat nodig is, en om niet hun volledige echte naam als gebruikersnaam te nemen.

Dat het gebruik van dergelijke apps door militairen risico’s met zich meebrengt, is al jaren bekend. Toch is een verbod volgens de woordvoerder niet aan de orde. „Wij hebben geen zeggenschap over de privédevices van onze collega’s. Maar we blijven hameren op de regels van verantwoord gebruik van dergelijke apps.” Een verzoek aan Strava om de dienstverlening op gevoelige locaties te blokkeren is „vooralsnog niet aan de orde.”