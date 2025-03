Medisch specialisten: gebrekkige data gevaar voor patiënt

Binnenland

Vrijwel alle medisch specialisten in Nederland ervaren in hun werk problemen met de beschikbaarheid van patiëntgegevens. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft ruim 1100 specialisten hierover ondervraagd en 95 procent zegt hier last van te hebben. Bijna de helft van de respondenten heeft dagelijks te maken met „gebrekkige databeschikbaarheid”.