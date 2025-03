Autoshow Vancouver verwijdert Tesla om zorgen veiligheid

Economie

Tesla is verwijderd als deelnemer aan de autoshow in het Canadese Vancouver, mede door zorgen over de veiligheid, na een reeks incidenten met vandalisme tegen auto’s van het merk. Die incidenten waren het gevolg van protest tegen de enorme bezuinigingen die Tesla-topman Elon Musk doorvoert bij de Amerikaanse federale overheid voor president Donald Trump. Ook is er woede in Canada over dat Trump het land wil annexeren als nieuwe Amerikaanse staat en over de importheffingen die hij heeft opgelegd aan het buurland.