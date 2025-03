Koning wijst in Kenia op mensenrechten

De koning deed zijn uitspraken tijdens het staatsbanket in hoofdstad Nairobi, aan het eind van de eerste dag van het staatsbezoek dat het koningspaar aan het Oost-Afrikaanse land brengt. In Kenia heerst onrust sinds het aantreden van Ruto in 2022. Bij protesten tegen corruptie, inflatie en werkloosheid zouden tientallen Kenianen zijn ontvoerd. Afgelopen zomer braken rellen uit bij een protest van jongeren tegen belastingverhoging. De veiligheidsdiensten grepen hard in bij een bestorming van het parlementsgebouw. Door politieschoten kwamen meer dan veertig mensen om het leven.

„Een staatsbezoek is niet van mens aan mens, het is van een land aan een land” Koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gingen dinsdag in de ambtswoning van de Nederlandse ambassadeur in gesprek met negen jongeren. Critici vinden dat het staatsbezoek niet had moeten doorgaan zolang Ruto president is. Een van de jongeren vroeg aan het koningspaar waarom het toch is gekomen. De koning zei dat hij weet dat 22.000 mensen een petitie tegen het bezoek hebben getekend. „Maar een staatsbezoek is niet van mens aan mens. Het is van een land aan een land.” De koning benadrukte dat Kenia en Nederland al zestig jaar een sterke band hebben als „gelijke partners en vrienden”. „En dan moet je eerlijk zijn tegen elkaar. En dat op het hoogste niveau. Als je je omdraait en niet komt, draai je je rug naar Kenia. Dan geef je jongeren niet de kans zich te laten horen en deze gesprekken te voeren.”

De jongeren vertelden over hun zorgen. Sommigen deden dat voorzichtig, maar anderen zonder terughoudendheid. „Ik wil 100 procent vrijheid in Kenia. En dat is nu maar 2 procent”, zei een van hen. Twee vrouwen richtten zich tot de koningin: „De gendergelijkheid in dit land is niet goed. We hopen dat u daarbij kunt helpen.”

„Jonge Kenianen willen serieus genomen worden”, zei de koning tijdens het staatsbanket tegen de president. „Om als vrije burgers te werken aan de toekomst van hun land.” „Wij waarderen het zeer dat er ruimte is om de zorgen te bespreken”, zei de koning eerder op de dag.

Geen alcohol

Het staatsbanket had plaats in de buitenlucht, onder een afdak. Eerst werd er gebeden. Er werd geen alcohol gedronken: president Ruto drinkt niet. Er werd geproost met water.

Koning Willem-Alexander stipte de positieve ervaringen aan die hij met het continent heeft. „Mijn liefde voor Afrika heb ik al op jonge leeftijd meegekregen van mijn vader, die tien jaar van zijn jeugd doorbracht in het toenmalige Tanganyika. Zelf heb ik dit deel van Afrika, en Kenia in het bijzonder, leren kennen in de jaren tachtig en negentig. Eerst als piloot voor AMREF – Flying Doctors. En later als piloot voor Kenya Wildlife Service, waar ik onder andere olifanten moest beschermen tegen stropers in Meru National Park.”

De koning zat als copiloot in de cockpit toen het koningspaar maandagavond in Kenia arriveerde.