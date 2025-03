Vakbond schrikt van hoog aantal mensen met kanker door hun werk

TNO heeft in opdracht van KWF Kankerbestrijding onderzocht hoe vaak het voorkomt dat Nederlanders kanker krijgen doordat ze op hun werk in aanraking komen met schadelijke stoffen of in de buitenlucht onvoldoende zijn beschermd tegen uv-straling van de zon. Dit bleek te gaan om duizenden zieken per jaar.

Van de Geer pleit naar aanleiding van de studie voor betere naleving van regels, betere controles en betere regels. Ook hekelt hij recente moties in de Tweede Kamer die ervoor moeten zorgen dat de regeldruk rondom de registratie van gevaarlijke stoffen omlaag moet. De vakbond vindt dat „ondoordacht en onverantwoord”.

„Het besef dat werknemers op een gezonde manier hun werk moeten kunnen doen, moet bij de politiek, bij grote en bij kleine werkgevers veel meer tussen de oren komen te zitten. De Arbeidsinspectie moet beter kunnen handhaven en de huidige regelgeving dus eerder aangescherpt, dan afgezwakt. De teugels laten vieren is een enorme aderlating voor het recht op gezond en veilig werken.”