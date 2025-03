Burgemeester Istanbul aangehouden in corruptieonderzoek

Imamoglu wordt volgens omroep CNNTurk beschuldigd van het leiden van een criminele organisatie, omkoping, aanbestedingsfraude en hulp aan een terroristische organisatie.

Op beelden van CNNTurk was te zien dat tientallen oproerpolitieagenten aanwezig waren bij Imamoglu’s huis. Politieagenten doorzochten ondertussen zijn huis, aldus CNNTurk.

Imamoglu is een vooraanstaand lid van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP), die in april 2024 als grote winnaar uit de lokale verkiezingen kwam. Aanhangers zien in hem de opvolger van president Recep Tayyip Erdogan, hoewel de volgende Turkse presidentsverkiezingen pas in 2028 zijn.