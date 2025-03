Omtzigt zou nu om aanpassing motie over EU-herbewapening vragen

Binnenland

Pieter Omtzigt van NSC zou nu niet zomaar meer de motie van JA21 steunen die zich keert tegen het Europese plan om 800 miljard euro vrij te maken voor defensie. „Ik zou nu een aanpassing (...) hebben gevraagd”, zei hij in een debat in de Kamer over de EU-top later deze week. „Dat moet ik wel toegeven.” Ook de PVV is nu niet meer zo zeker over haar steun voor de motie.