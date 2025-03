Dertig meldingen van mensen die vastzaten in lift tijdens storing

Binnenland

Bij de veiligheidsregio Haaglanden zijn dinsdag tijdens de grote stroomstoring in Den Haag zo’n dertig meldingen binnengekomen van mensen die opgesloten zaten in een lift. Dat laat een woordvoerster weten. Volgens haar was niemand in gevaar tijdens de storing die iets na 16.00 uur door nog onbekende oorzaak ontstond.