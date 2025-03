Paar honderd man op de been voor stille tocht 11-jarige jongen

De tocht was georganiseerd door buurtgenoten van het slachtoffer. De tocht begon vanaf voetbalvereniging Meeuwenplaat en eindigde bij de woning van het slachtoffer in Hoogvliet.

De deelnemers hadden witte ballonnen bij zich, die later op de avond werden losgelaten. Ook werd er vuurwerk afgestoken.

Volgens de politie was er geen opzet bij het schietincident in een flatwoning aan de Asterlo. Mogelijk is per ongeluk een schot gelost toen de jongen en een groep vrienden aan het spelen waren met een vuurwapen. De politie verdenkt zeven kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar van betrokkenheid.