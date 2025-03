Macron en Scholz gaan door met militaire steun Oekraïne

Scholz en Macron spraken ook hun steun aan Oekraïne opnieuw uit tijdens een gezamenlijke persconferentie in Berlijn. Ze herhaalden hun standpunt dat Oekraïne betrokken moet zijn bij onderhandelingen over de oorlog in het land. Ze reageren daarmee op de onderhandelingen die Rusland en de Verenigde Staten hebben aangekondigd.

Poetin ging dinsdag ook akkoord met het tijdelijk pauzeren van de aanvallen op de Oekraïense energiesector. „De volgende stap moet een volledig staakt-het-vuren voor Oekraïne zijn, en wel zo snel mogelijk. Het is natuurlijk duidelijk dat we het hier beiden over eens zijn”, zei Scholz. Macron zei dat het staakt-het-vuren „verifieerbaar” moet zijn.