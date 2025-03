Arrest van vier mensen verlengd in corruptiezaak Europarlement

Een vijfde persoon wordt verdacht van witwassen. Deze persoon is onder voorwaarden vrijgelaten.

In de kantoren van het Europees Parlement in Brussel zijn maandag nieuwe huiszoekingen gedaan, zo meldt het OM verder. Het gaat om ruimten die op 13 maart op last van de rechter waren verzegeld.

Op die dag deed de Belgische federale politie huiszoekingen bij lobbyisten van Huawei in verband met een onderzoek naar omkoping, witwassen van geld, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Ze worden onder meer verdacht van het betalen van steekpenningen aan Europarlementariërs die in ruil daarvoor Huawei’s belangen zouden hebben behartigd. In het onderzoek, dat volgens Follow the Money twee jaar geleden van start ging, zouden ook vijftien Europarlementariërs in beeld zijn.

Het OM doet in het belang van het onderzoek geen verdere mededelingen.