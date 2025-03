Vakbond AVV spant opnieuw rechtszaak aan tegen Transavia

Het gaat om een regeling bij brevetverlies, die volgens AVV meer uitkeert aan vliegers die VNV-lid zijn dan aan anderen. „Wij hebben dit verboden onderscheid al een jaar geleden bij Transavia aangekaart”, zegt AVV-voorzitter Martin Pikaart. „Transavia heeft toen aangegeven de regeling te zullen herzien en tijd gevraagd om dat te regelen. Eind 2024 waren ze klaar en bleek dat ze de regeling hetzelfde lieten.”

Het is niet voor het eerst dat AVV een rechtszaak aanspant tegen Transavia. Afgelopen zomer eiste de bond al toegelaten te worden tot lopende cao-onderhandelingen. Maar die vordering werd afgewezen door de rechter in Haarlem omdat er al een principeakkoord was bereikt tussen Transavia en VNV. Ook betwijfelde de rechter toen of de bond „een voldoende representatieve vakbond” was. AVV vertegenwoordigt naar eigen zeggen zo’n 20 procent van de Transavia-piloten. De achterban van VNV ligt volgens die bond op ruim 90 procent.