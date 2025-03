Kamer verzet zich tegen verbod op vochtige doekjes met plastic

De PVV viert de motie in een persbericht: „Verbod op vochtige doekjes van de baan!” Het is nog de vraag of dat klopt. Staatssecretaris Jansen (Milieu), ook van de PVV, schreef vorige maand in een brief dat het kabinet in Europees verband inzet op een verbod op vochtige doekjes die kunststof bevatten. Als er in Europa geen aangescherpte regels komen, „zullen wij het nationaal niet doen”, voegde hij daar in een debat aan toe.

Het kabinet heeft in het regeerprogramma vastgelegd dat er geen zogeheten ‘nationale koppen’ komen, wat betekent dat Nederlandse regels strenger zijn dan volgens Europese regels nodig is. De motie van PVV en VVD ziet een verbod op vochtige doekjes als zo’n ‘nationale kop’, maar volgens de staatssecretaris klopt dat niet. „Het is geen nationaal iets.”

Een woordvoerder van Jansen kan nog niet zeggen of het kabinet door de motie een ander standpunt in Brussel gaat innemen. Daar komt de staatssecretaris later op terug.

De Unie van Waterschappen en de Stichting RIONED van waterbeheerders zijn niet blij met de aangenomen motie. „Vochtige doekjes die plastic bevatten zijn zo stevig dat ze ernstige rioolproblemen en milieuvervuiling veroorzaken”, schrijven de twee organisaties. Dat zou jaarlijks meer dan 20 miljoen euro kosten.